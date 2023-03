Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollsteckt Haftbefehl - zwei Jahre Gesamtfreiheitsstrafe für 45-Jährigen

Merseburg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg kontrollierten am Donnerstag, den 30. März 2023 gegen 12:30 Uhr eine männliche Person am Bahnhof in Merseburg. Der Kontrolle versuchte sich jener 45-Jähriger durch Flucht zu entziehen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Bei dem sich anschließenden Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass er bereits mehrfach gesucht wurde. Zum einen ersuchten das Landgericht Magdeburg und die Staatsanwaltschaft Gießen aufgrund diverser Straftatdelikte den aktuellen Wohnsitz des Deutschen. Weiterhin wurde er per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) gesucht. Bereits im November 2021 verurteilte ihn das Amtsgericht Halle (Saale) wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, versuchten Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Nötigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Verurteilte befand sich wegen seiner Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Rehabilitation dienender Behandlung. Dadurch wurde der Haft-befehl vorerst zurückgestellt. Jedoch verließ er die entsprechende Einrichtung, eine Zurückstellung der Strafe wurde nunmehr abgelehnt und der Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Die Einsatzkräfte verhafteten den Gesuchten und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt in Halle (Saale. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber entsprechend in Kenntnis gesetzt.

