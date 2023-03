Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeieinsatz wegen Rucksack im Hauptbahnhof Halle

Halle/ Saale (ots)

Die Bundespolizei wurde am Mittwoch, den 29. März 2023 gegen 17:30 Uhr telefonisch über einen herrenlosen schwarzen Rucksack an einer Sitzgruppe in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle durch das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn informiert. Umgehend begab sich eine Streife zum Ereignisort. Mehrmalige Ausrufe sowie die Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Demnach wurde ein Teilbereich der Haupthalle sowie die Bahnhofslounge geräumt und abgesperrt. Zeitgleich wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert. Nach Inaugenscheinnahme und Röntgen des Gepäckstückes durch die Spezialkräfte wurde der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der zuvor abgesperrte Bereich gegen 18:55 Uhr wieder freigegeben. Nur kurze Zeit später meldet sich ein 24-jähriger Mann, der nachweislich der rechtmäßige Eigentümer des Rucksackes war. Die Beamten wiesen den Deutschen eindringlich darauf hin, welche Auswirkungen ein herrenloses Gepäckstück auf das subjektive Sicherheitsempfinden anderer Reisender sowie auf den störungsfreien Reiseverkehr haben kann. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

