Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger zahlt Geldstrafe - entgeht dem Gefängnis

Salzwedel (ots)

Am Dienstag, den 28. März 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 09:10 Uhr einen 29-Jährigen in Salzwedel. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Passau gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Passau im Dezember des vergangenen Jahres wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 800 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verurteilt. Von dieser Strafe hatte der aus Indien stammende Mann bisher lediglich einen sehr geringen Teil beglichen, sodass nun im Februar dieses Jahres der Haftbefehl erging. Dem Gesuchten wurde der Vollstreckungshaftbefehl eröffnet. Nach Zahlung der noch offenen 790 Euro Geldstrafe, zuzüglich 77,50 Euro Verfahrenskosten, konnte er seinen Weg fortsetzen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber entsprechend in Kenntnis gesetzt.

