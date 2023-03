Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Handtasche wieder da - Geld weg! Osterreiseverkehr - Achten Sie auf ihr Reisegepäck!

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntag, den 26. März 2023 erschien gegen 23:30 Uhr ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn auf dem Bundespolizeirevier Halle, um eine Handtasche abzugeben, die in dem ihm zugeteilten Zug von Eilenburg nach Halle liegengeblieben war. In der Handtasche konnte eine Notfallkontaktnummer aufgefunden werden, über welche die eingesetzten Beamten schließlich die Besitzerin der Tasche erreichen konnten. Die 36-jährige Deutsche erschien am gestrigen Montag, den 27. März 2023 auf der Dienststelle der Bundespolizei, um ihre Tasche abzuholen. Bei der Nachschau darin stellte sie fest, dass über 400 Euro aus ihrer Geldbörse fehlten. Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet und die Handtasche ihrer rechtmäßigen Besitzerin übergeben. In diesem Zusammenhang und mit Hinblick auf die kommenden Osterferientage, an denen üblicherweise ein erhöhtes Reiseaufkommen herrscht, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Die Präventionsbeamten der Bundespolizeiinspektion Magdeburg geben folgende Tipps mit auf dem Weg, um sich vor Kriminellen zu schützen und Reisende zur Thematik Gepäckdiebstahl zu sensibilisieren: - Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten sollten in mehreren Taschen verteilt eng am Körper getragen werden. - Die Reisenden sollten verschließbare Innentaschen nutzen. - Wertsachen sollten nicht in Rucksäcken aufbewahrt werden. - Handtaschen sollten mit dem Verschluss nach innen getragen und unter den Arm geklemmt werden. - Man(n)/Frau sollte sehr misstrauisch reagieren, wenn man Angerempelt wird oder wenn "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird. - Vorsicht ist ebenfalls bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug geboten. - Man(n)/Frau darf anderen Personen keinen Einblick in die Geldbörse gewähren. - Ebenso darf man an Geldautomaten anderen Personen keine Einblicke auf die PIN-Nummer gewähren. - In aufgehängten Jacken sollten sich keine Geldbörsen und Handys in den Taschen befinden. - Das Reisegepäck sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Ihre Ferien und Ihr sicheres Reisen liegen uns am Herzen. Daher die eindringliche Bitte der Bundespolizei "Gib Taschendieben keine Chance!"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell