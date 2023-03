Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Heizung brennt

Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage soll am Donnerstag in Geislingen zu einem Feuerwehreinsatz geführt haben.

Gegen 10.45 Uhr qualmte der Heizraum in einem Wohnhaus in der Oechslinstraße. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete den Keller. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein Schaden. Der Schaden an der Heizung beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

