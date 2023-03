Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Öpfingen, Ehingen, Uttenweiler - Mehrere tausend Euro Schaden

Nach mehreren Unfallfluchten am Dienstag und Mittwoch sucht die Polizei die Verursacher.

(UL) Am Mittwoch hinterließ in Öpfingen der flüchtige Unfallverursacher etwa 2.000 Euro Schaden an einem Mini. Der Unfall muss zwischen 11.30 Uhr und 17.20 Uhr in der Von-Freyberg-Straße passiert sein. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte die hintere Stoßstange. Danach hatte sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Rund 500 Euro Schaden hinterließ am Mittwoch ein Unbekannter in Ehingen an einem Audi. Mit dem war ein Mann gegen 11.45 Uhr in der Lindenstraße beim Einkaufen. Auf dem Parkplatz verursachte der Unbekannte den Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. In beiden Fällen hat die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

(BC) Bereits am Dienstag flüchtete ein Unbekannter, nachdem er einen Mercedes in Uttenweiler beschädigt hatte. Das Auto parkte am Straßenrand in der Berthold-von-Stein-Straße. Zwischen 18.30 und 20.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer an dem Mercedes vorbei. Dabei beschädigte er die linke Fahrzeugseite. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

