Ulm (ots) - Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Fiat in der Laupheimer Straße in Richtung Donautal. Dort wollte er in die Wiblinger Allee einfahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein 49-Jährige mit seinem Mercedes auf der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen unterwegs. Der kam von links und hatte Vorfahrt. ...

mehr