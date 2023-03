Ulm (ots) - Das Rad der Marke Cube stand von Montag auf Dienstag in einem Garten in der Wasserburger Straße. Der Besitzer hatte das Rad mit einem Kettenschloss gesichert. Am Dienstagmorgen stellte er das Fehlen des Rennrads fest. Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrrad sowie ...

mehr