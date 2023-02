Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gully Deckel ausgehoben

Limburgerhof (ots)

Beim Befahren der Kirchenstraße fuhr eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin am Sonntagabend über einen offenen Gullyschacht, den zuvor ein unbekannter Täter durch Entnehmen des Gullydeckels verursacht hatte. Hierdurch wurde der Reifen und die Felge am Fahrzeug der 19-jährigen beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

