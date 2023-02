Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Mutmaßlicher Diebstahl zweier Gartenstühle, Eigentümer gesucht

Dudenhofen (ots)

Am 19.02.2023 gegen 07:30 Uhr meldeten Zeugen einen 41-jährigen Mann im Boligweg, der mit zwei Gartenstühlen unterwegs sei, die ihm nicht gehören. Die Polizeibeamten trafen den 41-Jährigen an und befragten ihn zur Herkunft der Gartenstühle. Er gab an, diese am Straßenrand mitgenommen zu haben. Da sein Eigentum an den Stühlen zu bezweifeln ist, stellten die Beamten die Stühle sicher.

Wer ist Eigentümer der beiden abgebildeten dunkelgrünen Gartenstühle? Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

