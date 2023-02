Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Widerstand, Bedrohungen und Beleidigungen gegen Polizeibeamte nach häuslicher Gewalt

Speyer (ots)

Am 19.02.2023 gegen 20:30 Uhr riefen unbeteiligte Zeugen die Polizei in ein Wohngebiet in Speyer-Süd, wo es in einem Mehrfamilienhaus zu lautstarken Streitigkeiten kam. Vor Ort trafen die Polizeibeamten eine weinende und alkoholisierte 33-Jährige vor der Wohnungstür an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,65 Promille. Die ersten Befragungen ergaben den Verdacht der Körperverletzung gegen deren 35-jährigen Ehemann zum Nachteil seiner Ehefrau sowie eines gemeinsamen 6-jährigen Kindes. Das Kind trug lediglich Schmerzen davon, bei der Ehefrau waren Hämatome am Unterarm sichtbar. Auf mehrfache Aufforderung öffnete der sichtlich alkoholisierte 35-Jährige seine Wohnungstür und trat den Beamten verbal aggressiv gegenüber, ließ sich aber beruhigen und händigte seinen Fahrzeugschlüssel aus. Die Beamten verwiesen den 35-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten seiner Wohnung. Er ging mit ihnen vor das Haus, verweigerte einen Atemalkoholtest und forderte seinen Fahrzeugschlüssel zurück. Der 35-Jährige fuchtelte mit ausgestrecktem Arm vor dem Gesicht eines Beamten herum, weswegen die Beamten ihn zur Verhinderung eines Angriffs fesselten. Gegen die Fesselung leistete der Mann körperliche Gegenwehr, sodass die Beamten ihn zu Boden brachten. Am Boden verbarg er seine Arme unter dem Körper und führte Tritte aus, die keinen der Beamten trafen. Den Polizeibeamten gelang eine Fesselung schließlich nur unter erheblicher Kraftanwendung. Der 35-Jährige beleidigte die Beamten sowie die ihm unbekannte Mutter eines Beamten auf unterstem Niveau, drohte explizit Gewalthandlungen gegen die Beamten an und beleidigte einen Beamten auf rassistische Art und Weise. Letztlich gelang es, den 35-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Die Beamten veranlassten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell