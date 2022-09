Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ein Sturz vom Motorrad endete glimpflich

Hintertiefenbach (ots)

Am frühen Morgen des 06.09.2022 waren mindestens zwei Schutzengel für eine junge Motorradfahrerin im Einsatz. Die 17-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Motorrad die K 37 in Fahrtrichtung Hintertiefenbach, als sie in einer engen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang auf regennasser Fahrbahn mit dem Motorrad wegrutschte und folglich stürzte. Das Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und wurde von einem Linienbus erfasst. Der Busfahrer reagierte schnell und konnte somit Schlimmeres verhindern. Es kam nicht zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und der gestürzten Frau. Die Motorradfahrerin blieb laut anschließender Untersuchung im Klinikum Idar-Oberstein glücklicherweise unverletzt. Busfahrer und Motorradfahrerin kamen noch einmal mit einem Schock davon.

