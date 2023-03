Ulm (ots) - (UL) Am Mittwoch hinterließ in Öpfingen der flüchtige Unfallverursacher etwa 2.000 Euro Schaden an einem Mini. Der Unfall muss zwischen 11.30 Uhr und 17.20 Uhr in der Von-Freyberg-Straße passiert sein. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte die hintere Stoßstange. Danach hatte sich der ...

mehr