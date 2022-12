Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnhauseinbrüche

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Donnerstag stieg eine unbekannte Person gg. 14.05 Uhr durch ein zerstörtes Kellerfenster in den Keller eines Einfamilienhauses im Wilhelm-Busch-Weg in Bückeburg ein.

Der Einbrecher verursachte beim Eindringen in das Gebäude so viel Lärm, dass der Hausinhaber, der sich im Erdgeschoß aufhielt, aufmerksam wurde und in den Keller gehen wollte. Nach dem Öffnen der Kellertür konnte der Geschädigte nur noch Umrisse einer Person erkennen, die in einem Kellerraum verschwand. Der Bückeburger tat das einzig Richtige, verschloss die Kellertür hinter sich und informierte über Notruf die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen am Einbruchsort erschien.

Die Durchsuchung des Kellers und eine Nahbereichsfahndung nach dem Einbrecher verlief ergebnislos. Der Täter hatte das Wohnhaus über das eingetretene Kellerfenster bereits wieder verlassen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unbekannte vermutlich aus Richtung des in der Nähe befindlichen Bahndammes dem angegangenen Wohnhaus genähert haben wird.

In der Bückeburger Herderstraße kam es zwischen Montag und Donnerstag in einem zurzeit unregelmäßig bewohnten Wohnhaus zu einem erst gestern durch die Hauseigentümer bemerkten Einbruch.

Der oder die Täter zerstörten das Wohnzimmerfenster, durchsuchten das Haus und verließen das Gebäude über die Terrassentür. Aus dem Haus wurden keine Gegenstände entwendet.

Zu beiden Taten nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell