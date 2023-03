Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei bringt zweifach gesuchten 47 -Jährigen hinter Gitter

Naumburg (ots)

Am Sonntag, den 26. März 2023 kontrollierten Bundespolizisten gegen 13:45 Uhr einen 47-Jährigen am Bahnhof Naumburg. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann gleich zweifach gesucht wurde. Demnach hatte das Landgericht Neuruppin im August 2022 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Deutschen erlassen. Im Februar 2022 wurde er vom Amtsgericht Perleberg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten, auf Bewährung, wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen verurteilt. Zu der angesetzten Berufungshauptverhandlung, die sich auf die Bewährung bezog, war der Verurteilte, trotz ergangener Ladung, nicht erschienen. Somit erging der Untersuchungshaftbefehl. Des Weiteren erließ die Staatsanwaltschaft Leipzig im Februar 2023 einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Grundlage hierfür war eine Verurteilung des Mannes vom März 2022 durch das Amtsgericht Eilenburg, ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen, zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen. Von dieser Strafe hatte der 47-Jährige bisher lediglich einen sehr geringen Teil beglichen, sodass nun der Haftbefehl über 644 Euro Geldstrafe oder 46 Tage Ersatzfreiheitsstrafe erging. Dem Gesuchten wurde der Vollstreckungshaftbefehl eröffnet. Es erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier Halle und eine Mitteilung an die Schwester des Mannes. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Überstellung des Festgenommenen an die Justizvollzugsanstalt Halle. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell