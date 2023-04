Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Alkoholisiert ins Auto gestiegen, Unfall gebaut und Führerschein abgegeben+Unfallfluchten in Gießen und Pohlheim

Gießen: Alkoholisiert ins Auto gestiegen, Unfall gebaut und Führerschein abgeben

Nachdem eine junge Frau am Sonntag gegen 03.45 Uhr offenbar mit Absicht gegen eine Hauswand fuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 18-Jährige war mit einer 19-jährigen Freundin in einer Bar in der Ludwigstraße, traf auf weitere Bekannte und geriet mit einem 20-Jährigen in Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen. Um in Ruhe miteinander reden zu können, setzte sich die Fahranfängerin mit ihrer Freundin in ihr in der Nähe geparktes Auto. Plötzlich startete die 18-Jährige, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, das Auto und fuhr los. Wenige Meter entfernt musste sie an einer Baustelle im Riegelpfad wenden. Sie fuhr in Richtung Ludwigstraße zurück und fuhr offenbar mit Absicht gegen die Hauswand. Dabei fuhr sie an dem 20-jährigen so dicht vorbei, dass dieser einen Schritt zur Seite ging. Die 19-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall eine schwere Verletzung am Fuß und die Fahrerin leichte Verletzungen. Beide kamen mit einem Rettungswagen in umliegende Kliniken. Nachdem die 18-jährige über 0,6 Promille pustete, musste sie eine Blutprobe abgeben. Die Polizei hat nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Wer hat die verbale Auseinandersetzung beobachtet? Wer hat das Fahrverhalten der jungen Fahranfängerin beobachtet? Wer hat das Unfallgeschehen gesehen?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Parkplatzrempler

Trotz Schaden von etwa 2.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Der Verursacher stieß am Samstag (08.04.2023) zwischen 10.40 und 11.10 Uhr auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Bänninger Straße gegen einen geparkten Renault. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den Schaden an der Frontstoßstange zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Tiguan in Garbenteich beschädigt

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem Tiguan kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Tiguan im Grüninger Weg in Garbenteich an der Stoßstange und am Kotflügel touchierte. Zeugen die den Unfall am Sonntag (09.04.2023) zwischen 10.20 und 11.40 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht in der Wolfstraße

Etwa 1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wolfstraße. Der Verursacher touchierte den grauen A3 am Kotflügel vorne links zwischen 19.00 Uhr am Sonntag und 15.15 Uhr am Montag. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

