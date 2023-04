POL-PPWP: Schlägerei in der Balbierstraße

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zum Glück hatten die Betrüger keinen Erfolg. In Kaiserslautern gerieten die Unbekannten unter anderem an eine 62-jährige Frau, der sie weismachen wollten, dass in der Nachbarschaft zwei verdächtige Personen festgenommen worden seien. Das Telefongespräch wurde dann an den angeblichen Einsatzleiter ...

mehr