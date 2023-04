Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte rufen an

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zum Glück hatten die Betrüger keinen Erfolg.

In Kaiserslautern gerieten die Unbekannten unter anderem an eine 62-jährige Frau, der sie weismachen wollten, dass in der Nachbarschaft zwei verdächtige Personen festgenommen worden seien. Das Telefongespräch wurde dann an den angeblichen Einsatzleiter übergeben, der anfing die Frau auszufragen. Die 62-Jährige ging jedoch nicht darauf ein, sondern entgegnete, dass sie doch lieber direkt zur Polizeidienststelle komme, um die Fragen in einem persönlichen Gespräch zu beantworten. Daraufhin wurde das Telefonat vom Anrufer abrupt beendet.

Auch einer Frau im Stadtteil Dansenberg wurde am Telefon die Lügengeschichte vom angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft und der Festnahme von zwei Tatverdächtigen aufgetischt. Bei den Männern seien Notizen gefunden worden, die darauf hindeuteten, dass auch ein Einbruch bei ihr geplant sei. Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und ging auf die Fragen, ob sie einen Tresor oder Bargeld zu Hause habe, gar nicht erst ein. Daraufhin beendete der unbekannte Anrufer das Gespräch.

Das gleiche "Märchen" musste sich eine 58-jährige Frau anhören. Aber auch sie erkannte direkt, dass die Story nicht stimmt und sie gerade Betrüger am Telefon hat. Als der Anrufer sich nach Wertsachen im Haus erkundigte, antworte die Frau nicht darauf, sondern behauptete, dass ihr Mann Polizist sei. - Und schon legte der Unbekannte am anderen Ende der Leitung auf. |cri

