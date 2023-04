POL-PPWP: Entgegen der Einbahn-Regelung durch die Baustelle

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in einem Parkhaus am Rittersberg an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Montagnachmittag stellte der Halter fest, dass an seinem Pkw das Glas des Außenspiegels auf der Fahrerseite verschwunden ist. Der 73-Jährige hatte den Smart Forfour nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in dem Parkhaus abgestellt und danach nicht mehr benutzt. Den Diebstahl des Spiegelglases ...

