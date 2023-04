Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegelglas im Parkhaus gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in einem Parkhaus am Rittersberg an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Montagnachmittag stellte der Halter fest, dass an seinem Pkw das Glas des Außenspiegels auf der Fahrerseite verschwunden ist.

Der 73-Jährige hatte den Smart Forfour nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in dem Parkhaus abgestellt und danach nicht mehr benutzt. Den Diebstahl des Spiegelglases stellte er am Montag gegen 15 Uhr fest.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen im Parkhaus oder speziell im Umfeld des grauen Smart gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

