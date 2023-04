Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter verletzt Mann mit Küchenmesser - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr verletzte ein bisher unbekannter Täter einen 35-jährigen Mann in der Dammstraße mit einem Küchenmesser. Der Mann erlitt hierdurch oberflächliche, leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstandwartete der 35-Jährige am dortigen Freizeitzentrum auf einen Bekannten, als plötzlich der Unbekannte mit einem Küchenmesser auf ihn zuging und ihn am Bein verletzte. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung der Mittelstraße. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch völlig unklar. Außerdem ist unbekannt, ob es im Vorfeld Streitigkeiten zwischen den Männern gab. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männliche Person, ca. 180 cm, ca. 20-25 Jahre, kurze Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, Kappe. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu kontaktieren.

