POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung beim Fitnesstraining - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Ostersonntag, zwischen 10.00 und 17.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug einen blauen Audi A5. Der Audi war im Parkhaus P6 Ebene 1 in der Unteren Neckarstraße abgestellt und wurde am rechten Kotflügel touchiert. Hierbei hinterließ das Fahrzeug des Unfallverursachers rote Lackantragungen am Fahrzeug des ...

