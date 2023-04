Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Fahrzeug beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Ostersonntag, zwischen 10.00 und 17.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug einen blauen Audi A5. Der Audi war im Parkhaus P6 Ebene 1 in der Unteren Neckarstraße abgestellt und wurde am rechten Kotflügel touchiert. Hierbei hinterließ das Fahrzeug des Unfallverursachers rote Lackantragungen am Fahrzeug des Geschädigten.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221 - 18570 beim Polizeirevier HD-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell