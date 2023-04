Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Ruhestörung führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und fördert weitere Straftaten zu Tage

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.04.2023 wurde dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt eine Ruhestörung durch lärmende Gäste eines Hotels in der Mannheimer-Innenstadt gemeldet. Die Polizeibeamten begaben sich zu dem Hotel und konnten die Lärmquelle, ausgehend von einem Gästezimmer, schnell feststellen. Neben dem Lärm vernahmen die Polizeibeamten deutlichen Cannabisgeruch. Die anschließende Personenkontrolle der im Zimmer befindlichen Hotelgäste führte bei einem Gast zum Auffinden einer geringen Menge Marihuana sowie einem verbotenen Einhandmesser. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass der Hotelgast den in seinem Zimmer befindlichen sicherheitsrelevanten Rauchmelder abmontierte, vermutlich um "ungestört" seinem Rauchkonsum nachgehen zu können.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Notfallhilfemitteln eingeleitet.

