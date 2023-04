Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Drogen konsumiert und Fahrzeug beschädigt

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntages, gegen 03:40 Uhr, wurde ein Parkrempler in der Lupinenstraße Ecke Riedfeldstraße, auf dem dortigen Parkplatz, gemeldet. Der 39-jährige Fahrer eines Opels hatte beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai an der vorderen Stoßstange touchiert. Da der Unfallverursacher den Eindruck erweckte unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschender Mitteln zu stehen wurde ihm ein Alkohol bzw. Drogenvortest von den Beamten angeboten. Hierbei gab der Unfallverursacher an, drei Stunden zuvor, zwei Joints geraucht zu haben. Der Drogentest verlief positiv auf THC und Kokain. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin einbehalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500EUR.

