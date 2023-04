Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Verunfallter Motorradfahrer im Parkhaus Kaufland - PM Nr. 2

Hei (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es im Parkhaus des Kauflands in der Eppelheimer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad, einer Honda CBR 1000, mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem oberen Parkdeck und verlor in Folge eines Fahrfehlers die Kontrolle über dieses. Im weiteren Verlauf kollidierte er zunächst mit der Umzäunung des Parkhauses, durchbrach diese und stürzte noch gegen die Fassade eines gegenüberliegenden Firmengebäudes. Der 21-Jährige verletzte sich hierbei lebensgefährlich und wurde mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Parkhaus und am Firmengebäude entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von je 10.000 EUR. Das Motorrad wurde durch den Verkehrsunfall komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Durch einen Abschleppdienst wurde das Motorrad geborgen und anschließend sichergestellt. Der Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell