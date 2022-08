Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtiger Fahrradfahrer landet im Graben

Greiz (ots)

Greiz: Als Beamte der PI Greiz einen Fahrradfahrer (38) gestern Abend, gegen 21.55 Uhr, in der Rudolf-Breitscheid-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Mann mit seinem E-Bike plötzlich. Beim augenscheinlichen Versuch der Flucht fuhr der Radfahrer schließlich in den Graben einer nicht abgesperrten Baustelle und verletzte sich leicht, sodass er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Seitens der Polizei Greiz wird, aufgrund der fehlenden Baustellenabsperrung, nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell