Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis im Parkhaus gefahren

Gera (ots)

Gera: Eine 36-jährige Frau aus Gera muss seit gestern Mittag (10.08.2022) mit mehreren Anzeigen rechnen. Was war passiert? Gegen 11.00 Uhr wurde der Polizei von Zeugen mitgeteilt, dass die Frau mit quietschenden Reifen durch ein Parkhaus in der Gagarinstraße gefahren sei. Vor dem besagten Parkhaus stellten die Beamten die Frau schließlich - offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend - fußläufig fest. Der gefahrene Pkw stand zu diesem Zeitpunkt in dem öffentlich zugänglichen Parkhaus. Im Verlauf des Einsatzes wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. In ihrem Fahrzeug fanden sich zudem Utensilien des Betäubungsmittelkonsums. Mit ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie sodann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ermittelt wird gegenwärtig wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter berauschenden Mitteln und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (JMV)

