Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, in der Gabelsberger Straße. Hier wurde ein 29-Jähriger von zwei männlichen Tatverdächtigen unvermittelt von hinten angegriffen und mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Durch die Hilferufe des Geschädigten aufgeschreckt, flüchteten die beiden Täter in Richtung Kopernikusstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern blieb erfolglos. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch einen Rettungswagen untersucht. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: kurz rasierte Haare, grauer Kapuzenpullover, schwarze Daunenjacke. Zu der zweiten Person konnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

