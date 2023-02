Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahmen nach Einbrüchen + Unsichere Fahrweise + Positive Testergebnisse + Dachrinne und Ziegel kaputt - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Festnahmen nach Einbrüchen

Der Polizei gelang am Montagabend, 20. Februar, gegen 20.45 Uhr, die Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern sowie die Sicherstellung von umfangreichem Diebesgut und Einbruchswerkzeugen.

Am Montagabend kam es zwischen 18 und 20.30 Uhr in Cappel in der Mönchwaldstraße, dem Teichweg und der Straße Im Lichtenholz zu Einbrüchen. Der oder die Täter drangen jeweils durch aufgehebelte Terrassentüren oder Fenster ein, durchsuchten die Wohnung und stahlen ausschließlich Bargeld, Schmuck und Uhren. In einem Fall flüchteten die Täter vor den heimkehrenden Bewohnern. Die Fahndung der Polizei endete letztlich mit der Festnahme der drei nicht in Deutschland wohnhaften Männer im Alter von 33, 38 und 39 Jahren. Im benutzten Auto und bei anschließenden Durchsuchungen stellte die Polizei nicht nur typische Einbruchswerkzeuge, sondern auch mutmaßliches Diebesgut, u.a. Schmuck und Uhren aus den Einbrüchen in Cappel sicher. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der sichergestellten mutmaßlichen Beute dauern an. Die Kripo sucht nach den Einbrüchen in Cappel nach Zeugen. Wer hat am Rosenmontagabend insbesondere in der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr in Cappel fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind diese Männer oder das Fahrzeug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lahntal - Unsichere Fahrweise

Die unsichere Fahrweise auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Lahntal war der Grund für eine Polizeikontrolle. Der Alkotest offerierte mit einer positiven Reaktion schließlich den Grund für das Fahrverhalten. Für den 53 Jahre alten Autofahrer endete die Autofahrt am Montag, 20. Februar, gegen 20 Uhr. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein und vorsorglich auch den Autoschlüssel sicher.

Marburg - Positive Testergebnisse

Nachdem der Alkotest eine leichte Alkoholisierung und der Drogentest einen Einfluss von Kokain anzeigte, beendete die Polizei die Autofahrt eines 18-Jährigen, veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Aufgefallen war der junge Mann, weil er am Dienstag, 21. Februar, um 03.30 Uhr das Rotlicht einer Ampel auf der Südspange missachtete.

Am Dienstagmorgen ( 21.Februar), gegen 05.20 Uhr, kontrollierte die Polizei im Marburger Süden einen Pkw. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 32-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest erhärtete den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf Morphin. Eine Blutprobe und eine Unterbindung der Weiterfahrt waren auch hier die Folge.

Momberg - Dachrinne und Ziegel kaputt - Polizei sucht Zeugen

Der Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Unfalls am Montag, 20. Februar, zwischen 08 und 09 Uhr, in der Straße Am Kirchberg. Dort beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug die Dachrinne und die Ortgangziegel des Anwesens Am Kirchberg 15. Der Fahrer des mutmaßlich hohen Fahrzeugs, Kleinlastwagen, Lastwagen oder auch Bus bemerkte den Anstoß eventuell nicht und fuhr daher weiter. Wer kann sich erinnern, welches hohe Fahrzeug zur Unfallzeit durch die Straße Am Kirchberg fuhr? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell