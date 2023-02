POL-MR: Größerer Polizeieinsatz - Mann bedrohte Rettungskräfte mit Waffe (Folge- und Abschlussmeldung zur Presseinformation vom 20. Februar)

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Einbruch bei der Richtsberggemeinde In der Nacht zum Freitag, 17. Februar, kam es im zweiten Stock eines Wohnblocks in der Straße Am Richtsberg zu einem Einbruch in die Räume der Richtsberggemeinde. Insgesamt brachen der oder die Täter sieben Innentüren auf und durchwühlten die Räume. Art und Umfang einer etwaigen Beute stehen ...

