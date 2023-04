Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zu geringer Seitenabstand - Radfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Odenwaldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen Radfahrer. Der 82-jährige Fahrer eines Peugeots befuhr die Odenwaldstraße in Richtung Wallstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Mann den jungen Radfahrer mit zu geringem Seitenabstand. Im Moment des Überholvorgangs kam der 13-Jährige mit seinem Rad ins Straucheln und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der junge Radfahrer trug einen Helm und zog sich lediglich Prellungen und Schürfwunden zu. In Folge des Unfalls entstand zudem an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Das Mountainbike wurde am Lenker leicht beschädigt. Gegen den Fahrer des Peugeots ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

