Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Männer in Fitnessstudio zusammengeschlagen; Täter flüchtig

Mannheim (ots)

Im Rahmen eines Disputs über ein geöffnetes Fenster im Trainingsraum wurden in einem Fitnessstudio in der Neckarauer Straße am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwei Sportler von zwei bislang unbekannten Aggressoren mit Faustschlägen angegriffen und verletzt. Einem der Geschädigten wurden im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zwei Zähne ausgeschlagen. Die Täter, die zuvor ebenfalls im Fitnessstudio trainiert hatten, flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Mehrere Zeugen konnten das Tatgeschehen beobachten und entsprechende Hinweise geben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell