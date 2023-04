Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Durch Vorfahrtsmissachtung einen Unfall verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Ostersonntag, gegen 11.15 Uhr, missachtete der Fahrer eines grauen Kleinwagens in der Uferstraße die Vorfahrt eines Motorradfahrers wodurch dieser an der Abbiegung zur Fahrgasse stürzte. Nach dem Sturz verringerte der Unfallverursacher seine Geschwindigkeit kurzzeitig, fuhr dann jedoch in Richtung Mosbach davon. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ein Personenschaden entstand nicht.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher gegeben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06271 -92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell