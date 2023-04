POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen gefunden

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag in ein Haus in der Hauptstraße eingedrungen und haben aus einer der Wohnungen Wertsachen gestohlen. Als der Bewohner am frühen Nachmittag nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Räume durchwühlt wurden. Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten die Eindringlinge Bargeld und ...

