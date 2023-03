Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in einem Mehrfamilienhaus endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 01.03.2023, verlief ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in WT-Waldshut glimpflich. Kurz vor 23:00 Uhr war ein Wohnungsinhaber im Haus auf ein offenes Feuer in seiner Küche aufmerksam geworden. Er verständigte die Feuerwehr und brachte allen anderen Bewohner aus dem Haus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war das Feuer im Bereich eines an das Stromnetz angeschlossenen Raclettegrills ausgebrochen. Das Feuer griff noch auf eine Eckbank über. Der Grill und die Eckbank wurden schwer, die Küche leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Verletzt wurde niemand. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell