Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Kollision an Kreuzung - zwei Autofahrerinnen werden leicht verletzt

Freiburg (ots)

An der Kreuzung Bundes-/Rainleäcker-/Martin-Luther-Straße in Unterlauchringen sind am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 13:00 Uhr, zwei Autos kollidiert. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Eine 59-jährige Mazda-Fahrer war aus der Rainleäckerstraße auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach rechts eingebogen und mit einer dort in Richtung Tiengen fahrenden 33 Jahre alten Dacia-Fahrerin zusammengestoßen. Während die Mazda-Fahrerin an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurde, kam die Dacia-Fahrerin zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15000 Euro.

