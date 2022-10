Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (435/2022) Pkw am Spiegel beschädigt und geflüchtet - Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen Ford Focus begeht Unfallflucht in Hilkerode

Göttingen (ots)

Duderstadt, OT Hilkerode, Pfingstanger, Ortsausgang Richtung Rüdershausen Dienstag, 18. Oktober 2022, Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 11:30 Uhr

DUDERSTADT (as) - In Höhe einer Parkbucht in der Straße "Am Pfingstrasen" im Duderstädter Ortsteil Hilkerode, Ortsausgang in Richtung Rüdershausen (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Autofahrer (oder eine -Fahrerin) am frühen Dienstmorgen (18.10.22) einen VW Polo am Außenspiegel beschädigt und ist dann weggefahren, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt rund 150 Euro.

Nach ersten Stand der Ermittlungen verlor das unfallflüchtige Fahrzeug im Zuge der Kollision das Gehäuse seines rechten Außenspiegels und ließ dieses an der Unfallstelle zurück. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 11:30 Uhr, während die Besitzerin das Fahrzeug vor ihrer Wohnanschrift abstellte. Als sie zu ihrem VW zurückkehrte bemerkte sie den Schaden und informierte die Polizei.

Die Polizei Duderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet, dass die Kollision mit dem Außenspiegel beim Vorbeifahren erfolgt ist. Von dem Unfallfahrer fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder einen schwarzen Ford Focus mit dem Baujahr 2015 gesehen haben, dessen rechter Außenspiegel fehlt, beschädigt ist oder kürzlich repariert wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 beim Polizeikommissariat Duderstadt zu melden.

