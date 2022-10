Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (432/2022) Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr - Krankenwagen gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit entgegenkommenden Skoda, 79-Jähriger Patient erliegt seinen Verletzungen

Göttingen (ots)

Landesstraße 523, zwischen Bilshausen und Strohkrug Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 11:35 Uhr

BILSHAUSEN (as) - Bei der Kollision eines Pkw Skoda mit einem Krankenwagen (KTW) am Donnerstagvormittag (20.10.22) um 11:35 Uhr auf der L523 zwischen Bilshausen und Strohkrug (Landkreis Göttingen), erlag der im KTW liegend transportierte 79-jährige Patient in der vergangenen Nacht seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die 20 Jahre alte Fahrerin des KTW wurde bei dem Unfall, genauso wie der 51 Jahre alte Fahrer des Skoda schwer verletzt. Ihr 30 Jahre alter Kollege, der zum Unfallzeitpunkt den Patienten betreute, wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der KTW mit dem 79-Jährigen auf einer Verlegungsfahrt - ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten - zum Krankenhaus Herzberg, als er kurz hinter dem Ortsausgang von Bilshausen aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er frontal mit dem Skoda eines 51-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen und schleuderte diesen auf ein naheliegendes Grundstück.

Für die komplexe Unfallaufnahme und die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L523 zwischen Bilshausen und Wulften bis in den Nachmittag voll gesperrt werden.

Eine Vielzahl an Feuerwehrleuten der Ortsfeuerwehren aus Bilshausen und Gieboldehausen, vier Rettungswagen (RTW) und ein Rettungstransporthubschrauber (RTH) mit Notarzt aus Göttingen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die RTW brachten die Verletzten in Krankenhäuser in Herzberg, Duderstadt und Göttingen. Hier verschlechterte sich schließlich der Gesundheitszustand des 79-Jährigen zunehmend.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell