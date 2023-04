Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben sich am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße an den Waren bedient, ohne zu bezahlen. Einer der beiden lenkte die Inhaberin ab, während der andere verschiedene Artikel im Gesamtwert von über 800 Euro einsteckte. Als die Frau die Männer auf den Diebstahl ansprach, flüchteten sie in Richtung Stadtmitte. Aufgrund der Beschreibung der zwei Diebe konnten Polizeibeamte einen der beiden am Nachmittag in der Kanalstraße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung sowie der des Bruders und einer Bekannten an. Es konnten keine Artikel aus dem Ladendiebstahl aufgefunden werden. Dafür fanden die Beamten in der Wohnung der 26-jährigen Bekannten einen Löffel mit Anhaftungen von Amphetamin, eine Krankenkassenkarte, die nicht ihr gehörte, sowie einen falschen 50-Euro-Schein. Die Sachen wurden sichergestellt. Ebenfalls war die Mutter der 26-Jährigen anwesend. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Demnach war sie zu einer Geldstrafe von 200 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden. Auf der Dienststelle beglich die Frau den offenen Geldbetrag und konnte damit eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Wegen des Ladendiebstahls wurden Strafverfahren gegen den Mann und seinen Bruder eingeleitet. Die Ermittlungen wegen des möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Inverkehrbringens von Falschgeldes und möglichen Diebstahls gegen die 26-Jährige dauern an. |elz

