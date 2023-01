Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (23.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag gegen 13 Uhr auf der Zwergsteigstraße, Höhe Haus Nummer 7. Ein Unbekannter streifte einen dort geparkten VW Golf an dessen linker Seite. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei in Villingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

