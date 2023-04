Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bikes und Mountainbike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben zu Wochenbeginn in der Theodor-Heuss-Straße zugeschlagen. Aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses stahlen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zwei E-Bikes. Es handelt sich um zwei Damen-Pedelecs, eines der Marke Flyer mit silber-grau-schwarzem Rahmen und schwarzer Korbtasche sowie eines der Marke Kalkhoff mit schwarzem Rahmen, grün-schwarzem Sattel und einer Klingel mit Kompass.

Beide Fahrräder standen in dem "Fahrradkeller" des Anwesens, der sich neben einer Tiefgarage befindet. Sie wurden am Montagnachmittag gegen 15 Uhr noch gesehen, am nächsten Morgen gegen 8 Uhr stellte einer der Eigentümer fest, dass sie verschwunden sind.

Von einem der Pedelecs blieb das Fahrradschloss zurück, mit dem es an einer Regenrinne gesichert war. Die Täter hatten das Schloss einfach durchtrennt. Beide Räder haben einen Wert von jeweils etwas mehr als 2.000 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer die E-Bikes abtransportierte oder mit ihnen davonfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Auch am Kennedyplatz verschwand am Montag ein Fahrrad. Es war mit einem Kettenschloss an einer Straßenlaterne befestigt und wurde zwischen 7.30 und 15 Uhr von unbekannten Tätern mitgenommen. In diesem Fall handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott mit weißem Rahmen und dem grünen Schriftzug "Scott Voltage". Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Durchwahl -2150 entgegen. |cri

