POL-F: 230418 - 0441 Frankfurt - Innenstadt: Brand in einem Geschäftshaus - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (17. April 2023) geriet in einem Geschäftshaus in der Frankfurter Innenstadt ein Papiermüllkorb in Brand. Ein 22-Jähriger wurde in der Nähe festgenommen.

Schlimmeres konnte eine Reinigungskraft gestern gegen 19:30 Uhr in einem Geschäftshaus in der Rahmhofstraße verhindern, als sie den Brand im Vorraum einer Arztpraxis bemerkte und umgehend die Feuerwehr verständigte. Dort brannte ein Papiermüllkorb, den die Reinigungskraft kurz zuvor dort abgestellt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass lediglich ein geringer Gebäudeschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Unweit des Brandortes wurde nach einem Zeugenhinweis ein 22-Jähriger angetroffen und kontrolliert. Bei ihm konnten diverse Feuerzeuge sichergestellt werden. Der junge Mann war bereits einschlägig wegen Brandstiftung in Erscheinung getreten und wurde vor Ort festgenommen.

Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Warum der Tatverdächtige den Mülleimer in Brand steckte, ist indes unklar. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell