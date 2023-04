Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Kindergarten

Altenburg (ots)

Haselbach: Unbekannte Einbrecher hielten sich über das Osterwochenende im Bereich einer Kindertagesstätte in Haselbach auf, so dass die Altenburger Polizei die Ermittlungen einleitete. Heute Morgen (11.04.2023) meldete eine Mitarbeiterin den versuchten Einbruch bei der Polizei. Demnach versuchten die Täter im Zeitraum vom 06.04.2023 - 11.04.2023 offenbar gewaltsam in die Räumlichkeiten der Einrichtung in der Ramsdorfer Straße zu gelangen. Zum Glück scheiterten die Diebe, verursachten jedoch Sachschaden an zwei Fenstern. Die Altenburger Polizei (Tle. 03447 / 4710) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell