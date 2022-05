POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Asbach (ots) - Am Montagnachmittag kam es um 14:40 Uhr auf der Landesstraße 272 zwischen Asbach und Bennau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem LKW die Landesstraße in Richtung Asbach. Hierbei ist er vermutlich einem in die Fahrbahn ragenden Ast in Richtung Fahrbahnmitte ausgewichen. Es kam zu einer Berührung mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Durch umherfliegende Teile ist ein PKW beschädigt worden, der ...

