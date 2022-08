Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoffdiebstahl aus Baustellenfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445 / A7, Sonntag, 14.08.22, 09.00 Uhr - Montag, 15.08.22, 05.10 Uhr ECHTE (schw) - In dem Tatzeitraum Sonntag, 14.08.22, 09.00 Uhr bis Montag, 15.08.22, 05.10 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem, an der Baustelle der Bundesautobahn 7 abgestellten Arbeitsfahrzeug. Der oder die Täter öffneten gewaltsam den verschlossenen Tankdeckel und zapften aus dem Tank oben genannte Dieselmenge ab. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 550 EUR Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell