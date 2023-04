Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230417 - 0438 Frankfurt - Nieder-Erlenbach

Harheim: Frau nach Unfall verstorben

Frankfurt (ots)

(dr) Wie den Medien bekannt, kam es am Samstag, den 15. April 2023, gegen 13:20 Uhr, auf dem Erlenbacher Stadtweg zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt wurde. In der Folge setzten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Rettungsgeräte ein, um die eingeklemmte Frau zu befreien. Sie kam im Anschluss in ein Krankenhaus. In dem Fahrzeug befand sich ein tödlich verletzter Hund. Das Auto wurde sichergestellt.

Die Straße musste aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle bis ca. 17:25 Uhr voll gesperrt werden.

Heute (17.04.2023) verstarb die 79-jährige Autofahrerin an den Folgen der schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

