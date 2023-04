Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230418 - 0439 Frankfurt - Bahnhofsviertel: "Helfende Hände"

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.April 2023) war ein Mann in der Taunusstraße Ecke Elbestraße mit einer ihm unbekannten Frau in Streit geraten. Während Passanten dem Mann zu Hilfe kamen, stahl einer der Schlichter sein Mobiltelefon. Es kam zur Festnahme.

Gegen 00.15 ging ein 62-jähriger Österreicher die Taunusstraße entlang und bemerkte an der Kreuzung zur Elbestraße eine Frau, die ihm laut gestikulierend folgte. Dort angekommen, griff sie ihn unvermittelt körperlich an, sodass mehrere Passanten schlichtend eingreifen mussten. Im Zuge der Auseinandersetzung griff ein Schlichter unbemerkt in die Jackentasche des 62-jährigen Mannes, entwendete dessen Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Österreicher wurde in der Folge von einem weiteren Passanten auf das Fehlen seines Handys aufmerksam gemacht. Nachdem er seinen Verlust realisierte, machte er eine vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam und informierte sie über den Diebstahl. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung leiteten die Beamten unverzüglich eine Fahndung ein und konnten in der Nähe einen 39-jährigen Mann ausfindig machen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte das Diebesgut aufgefunden werden.

Der 39-jährige Frankfurter muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten.

