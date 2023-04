POL-PPWP: Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in der Blücherstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, drangen sie in den Wagen ein, durchwühlten den Innenraum und nahmen eine Geldbörse mit. Darin befanden sich Debit- und Kreditkarten, Führerschein und Ausweispapiere sowie etwas Bargeld. Der Halter des Fahrzeugs ist sich sicher, den Pkw am ...

mehr