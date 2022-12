Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Geeste zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst die Umzäunung eines Schrotthandels an der "Industriestraße" und gelangten anschließend in eine Lagerhalle. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

